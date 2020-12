Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ne-a adus tuturor schimbari majore in viata, iar restrictiile si regulile impuse de autoritati, precum cele de a purta masca peste tot, se rasfrang inevitabil si in bugetul fiecaruia dintre noi. E valabil si in Germania, chair daca acolo autoritatile au oferit si masti gratuite…

- Romania ocupa a opta poziție, la nivelul țarilor din Uniunea Europeana, in ceea ce privește rata de ocupare a forței de munca. Vestea proasta este ca șomajul este totuși in creștere și in țara noastra, chiar daca nu atat de mult ca in restul spațiului European. In vreme ce Romania a inregistrat in octombrie…

- Prim-ministrul german al landului federal Mecklenburg-Pomerania Anteriara, Manuela Schwesig, intenționeaza sa inființeze un fond special pentru protecția climei pentru a evita sancțiunile impuse de SUA impotriva conductei de gaz North Stream-2. Despre aceasta a comunicat marți ziarul Bild cu referire…

- Grupul Volkswagen continua sa-și actualizeze gama de modele in funcție de cererea de pe piața și de planurile ambițioase pentru modele electrice. Potrivit unor informații neoficiale dezvaluite de publicația Automotive News, cea mai noua "victima" a constructorului german va fi versiunea sedan a modelului…

- In vreme ce premierul Orban acuza CCR ca saboteaza masurile anti-Covid ale Guvernului, justitia din alte tari europene procedeaza in acelasi fel, pentru respectarea drepturilor cetatenesti. Tribunalul administrativ de la Berlin, sesizat de localuri, a anulat vineri obligatia impusa barurilor si restuarantelor…

- Serghei Iaralov, omul de incredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, apare intr-un raport confidențial al unei banci cu sediul la New York drept beneficiar al unor tranzacții cu firme-paravan, implicate in „Jaful secolului”, scrie rise.md. Documentul face parte dintr-o investigație speciala, lansata…

- Alte 260 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Germania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 46 596 cazuri.

- Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat vineri Consiliul de Securitate al ONU ca ridicarea sanctiunilor ONU la adresa Iranului, convenita in temeiul acordului nuclear din 2015, va continua si dupa 20 septembrie, data la care Statele Unite doresc ca acestea sa fie reimpuse, transmite Reuters.…