Armata germana se confrunta din nou cu probleme de echipament: noile elicoptere NH90 Sea Lion, produse de Airbus, sunt consemnate la sol, in urma constatarii a numeroase erori in instructiunile de utilizare, potrivit AFP. Bundeswehr-ul, armata germana, s-a dotat de aproape o luna cu aceste noi aparate. Dar, de atunci, circa 150 de "nereguli" au fost detectate in documentatia tehnica a aparatului, facand pilotarea sa imposibila in acest stadiu, a transmis miercuri Ministerul Apararii german. Armata a comandat in total 18 aparate de acest tip, destinate sa intre in serviciu pana in 2022. Airbus…