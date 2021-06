Germania: Doi răniți după un atac cu cuțitul în Erfurt Doua persoane au fost înjunghiate luni cu un cutit în orasul german Erfurt de catre un barbat care a reusit sa fuga de la locul faptei, a indicat politia locala, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

Cei doi trecatori, în vârsta de 45 si de 68 de ani, au fost spitalizati, iar viata lor nu este în pericol, a precizat politia acestui oras din Turingia (centru).

Atacatorul, un tânar blond, între 20 si 30 de ani, cu o cicatrice pe fata, a reusit sa scape si este cautat intens înca de luni dimineata de catre fortele de ordine pentru a-l captura.

Acest… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

