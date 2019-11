Stiri pe aceeasi tema

- Profilul de agent KGB al actualului președinte al Rusiei, Vladimir Putin, este acum prezentata în cadrul unei expoziții de documente declasificate la Arhiva de Stat a Federației Ruse din Sankt Petersburg, relateaza Moscow Times. Putin, care a fost spion în cadrul agenției sovietice de…

- Prezenta la Cugir cu ocazia Festivalului „Toamna Cugireana”, delegația din Wasserburg am Inn – Germania, condusa de primarul Michael Kolbl, localitate infrațita cu orașul Cugir, a donat din partea pompierilor din Wasserburg un echipament de descarcerare. Potrivit primarului Adrian Teban, agregatul…

- Țara in care traiesc cei mai mulți romani ofera o reducere de impozit pentru plațile cu cardul. Este statul cu cea mai mare evaziune fiscala din UE O reducere de impozit pentru italienii care fac platile cu cardul bancar si o loterie a bonurilor fiscale sunt proiectele la care lucreaza Guvernul de la…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR considera extrem de nefavorabil votul din cadrul Comisiei de Transport și Turism a Parlamentului European (TRAN), prin care s-a decis ca cele mai importante 3 dosare ale Pachetului Mobilitate 1 sa nu fie transmise inapoi la Comisia Europeana,…

- Rusia si China au recurs la dreptul lor de veto joi pentru a respinge o rezolutie propusa de Germania, Belgia si Kuweit in Consiliul de Securitate al ONU care cerea instituirea unui regim de incetare a focului in provincia siriana Idlib, text aprobat de ceilalti 12 membri ai acestui for, potrivit…

- Rusia si China au recurs la dreptul lor de veto joi pentru a respinge o rezolutie propusa de Germania, Belgia si Kuweit in Consiliul de Securitate al ONU care cerea instituirea unui regim de incetare a focului in provincia siriana Idlib, text aprobat de ceilalti 12 membri ai acestui for, potrivit France…

- Miscarea politica "Romania Mare in Europa" trage un semnal de alarma cu privire la Ordonanta de Urgenta 64/209 adoptata de Guvernul Romaniei, care ii exclude pe candidatii independenti la alegerile prezidentiale din campania electorala televizata. De asemenea, miscarea politica solicita CNA, in contextul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…