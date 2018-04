In cazul unui copil de șapte ani, gasit decedat in cada, bona baiatului este reținuta pentru omor. Potrivit procurorului din Heilbronn, femeia in varsta de 69 de ani este, in prezent, singurul suspect. Baiatul a fost descoperit mort in Kunzelsau, in casa bonei, care era o veche cunoștința de familie. In urma autopsiei, experții medico-legali au concluzionat ca baiatul nu s-a inecat in cada, ci a fost strangulat. Bona, disparuta inițial, a fost gasita și se afla in arest preventiv. Dar ce motiv sa fi avut suspecta pentru a ucide un copil?