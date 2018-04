Stiri pe aceeasi tema

- 26.000 de persoane au fost evacuate in Germania pentru dezamorsarea unei bombe de 1,8 tone ramasa din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Bomba, care a fost descoperita luna trecuta intr-o gradina din orasul Paderborn, din vestul Germaniei, va fi dezamorsata duminica, toate persoanele din cladirile…

- Cel puțin 3 persoane au fost ucise si 50 au fost ranite, astazi, in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala…

