Dezbaterea privind participarea Germaniei la forta de descurajarea nucleara americana in Europa a fost relansata duminica si a creat agitatie in randul guvernului condus de cancelarul Angela Merkel, noteaza AFP. Unul din cei doi presedinti ai partidului Social-Democrat (SPD), partener de coalitie alaturi de conservatorii cancelarului, a fost cel care a aruncat piatra in cuibul cu viespi. "Apar o pozitie clara impotriva stationarii, punerii la dispozitie si, bineinteles, utilizarii armelor nucleare", a declarat Norbert Walter-Borjans in editia de duminica a cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung.…