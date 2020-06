Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei intentioneaza sa prelungeasca pâna pe 31 august restrictiile de calatorie impuse cetatenilor statelor din afara Uniunii Europene si din afara Spatiului Economic European, afirma surse guvernamentale de la Berlin citate de agentia DPA si de cotidianul Die Zeit. În prezent,…

- Guvernul german a anunțat, marți, ca incepand cu data de miercuri, 3 iunie, va ridica restricțiile de calatorie pentru toate cele 26 de state care sunt membre ale Uniunii Europene, noteaza Mediafax. Anunțul a fost facut de catre Heiko Mass, ministrul de Externe. ”Pregatim cabinetul sa treaca legea”,…

- In Austria, la sfarsitul lunii mai, va fi reluata organizarea evenimentelor, numarul participantilor fiind limitat la 100. In plus, spectatorii vor trebui sa pastreze intre ei o distanta de cel putin 1 metru. Si in Islanda vor fi permise evenimentele cu maximum 100 de participanti, iar masura…

- Eliminarea restrictiilor dupa data de 15 mai se va face in mod gradual, avand la baza un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, a declarat Ludovic Orban. Deplasarea in afara localitații va fi permisa pentru anumite motive: la serviciu, la rude, a mai spus premierul.

- Guvernul german a prelungit miercuri pana cel putin la data de 14 iunie avertizarile de calatorie in afara tarii din cauza pandemiei, transmit DPA si AFP. 'Nu ne aflam inca in punctul in care sa putem recomanda fara ingrijorare calatorii' in strainatate, 'de aceea este necesar sa prelungim…

- Germania se imprumuta masiv, pentru prima data in ultimii 7 ani, pentru a-și salva economia. Datoria va creste cu peste 15 puncte prcentuale Germania se asteapta ca nivelul datoriei ca procent din PIB sa urce la 75,25% anul acesta, de la 60%, in urma masurilor adoptate pentru a amortiza efectele negative…

- Restrictiile privind contactele sociale vor ramane in vigoare in Germania pana cel putin la 19 aprilie, au convenit miercuri cancelarul Angela Merkel si premierii celor 16 landuri. Cetatenii trebuie "sa reduca orice contact cu alte persoane, cu exceptia membrilor aceleiasi gospodarii, pana la un minim…