Germania acordă Ucrainei un ajutor suplimentar de 52 de milioane de euro pentru reconstrucţie Ministrul federal pentru cooperare si dezvoltare economica din Germania, Svenja Schulze, a promis Kievului un ajutor suplimentar de 52 de milioane de euro pentru reconstructie, in timpul unei vizite in orasul-port Odesa, in sudul Ucrainei, la aproape un an de la invazia declansata de Rusia, informeaza dpa. "Suntem in mijlocul razboiului pentru reconstruirea Ucrainei intr-o Ucraina libera, independenta", a declarat Svenja Schulze joi, in timpul vizitei sale de 10 ore in orasul Odesa. Aceasta vizita a fost tinuta secret pana vineri dimineata din ratiuni de securitate. Ajutorul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul federal pentru cooperare si dezvoltare economica din Germania, Svenja Schulze, a promis Kievului un ajutor suplimentar de 52 de milioane de euro pentru reconstructie, in timpul unei vizite in orasul-port Odesa, in sudul Ucrainei, la aproape un an de la invazia declansata de Rusia, informeaza…

- Estonia a alocat 916.405 de euro din bugetul statului pentru demontarea si deplasarea monumentelor sovietice, informeaza media estoniana ERR News.Invazia rusa in Ucraina a condus la initiativa de inlaturare a obiectelor de propaganda lasate de regimul sovietic.Cu doua saptamani in urma,…

- SUA ofera Republicii Moldova un sprijin bugetar direct de 30 de milioane de dolari, prin intermediul USAID, anunta autoritatile de la Chisinau.”In ultimele zile ale anului trecut tara noastra a primit, prin Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID), un sprijin bugetar direct de…

- Comunitatea internationala va furniza Republicii Moldova asistenta financiara suplimentara in valoare de 100 de milioane de euro, pentru a face fata consecintelor razboiului dintre Rusia si Ucraina, a declarat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, potrivit Mediafax. Fii la curent…

- Anchetatorii au descoperit urme de explozibili in locul unde au fost avariate gazoductele Nord Stream, confirmand ca a avut loc un sabotaj, a anuntat un procuror suedez vineri, citat de Reuters.Autoritatile suedeze si daneze investigheaza dupa descoperirea a patru gauri in conductele Nord…

- Una din metodele de sprijin pentru refugiații ucraineni care ajung in Romania este „Programul 50/20” prin care statul acorda o suma de 50 de lei pentru cazare și 20 de lei pentru mancare pentru fiecare refugiat ucrainean gazduit in Romania. Pentru mulți proprietari de locuințe programul a devenit…

- Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a anuntat luni, 31 octombrie, ca tara sa va trece la un nivel mai ridicat de alerta militara, desi nu a detectat nicio amenintare directa, relateaza Reuters.Norvegia, tara membra NATO si vecina cu Rusia in zona arctica, va aplica masura incepand de marti.Store…