Stiri pe aceeasi tema

- Austria va prelungi cel de-al treilea lockdown impotriva COVID-19 pana pe 8 februarie, a declarat guvernul duminica, potrivit Reuters . De altfel, sectorul de catering si de turism nu se va redeschide in februarie, au adaugat oficialii. Restrictiile urmau sa inceteze la 24 ianuarie, insa oficialii din…

- Mii de oameni au marșaluit prin centrul Vienei, sâmbata, în semn de protest fata de restrictiile decise de guvern în contextul pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.Manifestanții - mulți fara maști - au scandat și au afișat mesaje precum "Kurz trebuie sa plece”.Austria,…

- Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, pozitionat ca mostenitor al cursului centrist al cancelarului Angela Merkel, a fost ales sambata la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din Germania, ceea ce il plaseaza in pole position pentru a deveni urmatorul cancelar german,…

- Austria va oferi saptamanal elevilor teste anti-COVID-19 usor de utilizat, odata cu redeschiderea scolilor, a anuntat sambata ministrul educatiei din aceasta tara, Heinz Fassmann, potrivit Reuters."Testarea este intr-adevar singura solutie pentru a depasi acest moment dificil pana cand vom avea o acoperire…

- Politia austriaca a arestat inca doi suspecti in ancheta privind atacurile comise la Viena la inceputul lunii noiembrie, transmite duminica Reuters, potrivit AGERPRES. Parchetul austriac a precizat ca unul dintre suspecti este un cetatean austriac de origine afgana, al carui ADN a fost descoperit…

- Procurorii din Stockholm au anunțat ca vor clasa investigarea femeii în vârsta de 70 de ani reținuta zilele trecute sub suspiciunea ca și-a ținut închis fiul adult timp de aproape 30 de ani, transmite Reuters.Procurorul Emma Olsson a declarat pentru Reuters ca nu au fost gasite…

- Politia austriaca va intari securitatea bisericilor si sinagogilor pentru a preveni atacuri similare celui in care un tanar islamist a ucis patru persoane in centrul Vienei, in apropierea principalei sinagogi din oras, la inceputul lunii, a anuntat ministrul de interne Karl Nehammer, informeaza joi…