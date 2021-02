Germania a închis parţial graniţele cu Cehia şi cu regiunea austriacă Tirol Germania a închis partial granitele cu Cehia si cu regiunea austriaca Tirol din cauza unei cresteri îngrijoratoare a numarului de cazuri provocate de mutatii ale coronavirusului, noteaza News.ro. O mie de politisti au fost mobilizati pentru a asigura controalele de frontiera, ceea ce aminteste de masurile stricte luate în primele luni ale pandemiei de majoritatea tarilor europene. La punctul Kiefersfelden din sudul Bavariei, în ciuda temperaturilor scazute (de pâna la -15 grade Celsius), scrie The Guardian, politistii opresc fiecare vehicul care vine din Austria.



