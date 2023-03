„Geriatronică”: bătrânii, în grija roboților Robotul „Garmi” arata ca orice alta mașina de acest fel: sta pe o platforma cu roți, este echipat cu brațe artificiale și are un ecran negru pe care plutesc doua cercuri albastre pe post de ochi. Dar pentru medicul pensionar Gunter Steinebach, „este un vis”, care ar putea face posibila „diagnosticarea și tratarea” și, poate, […] The post „Geriatronica”: batranii, in grija roboților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepe un nou scandal in showbiz-ul romanesc? Protagoniștii sunt nimeni alții decat Gina Matache, mama Oanei, dar și noul ei iubit, Radu. Gina Matache a postat pe contul ei personal de Instagram o fotografie cu iubitul fiicei sale in care il ironizeaza, iar acum Radu nu s-a lasat mai prejos și a transmis…

- Romanii au la dispoziție o noua invenție, care face furori in randul celor care au animale de companie. Este vorba despre un robot, care are grija de patrupedul tau atunci cand este necesar. Mai mult, prețul lui nu este deloc mare, in ciuda beneficiilor cu care vine. Iata cat trebuie sa platești daca…

- Cutremurele din Romania au ingrozit o țara intreaga, inclusiv vedetele din Romania. Chiar daca locuiește in București, Diana Ionescu a trait clipe de coșmar și se teme de siguranța celor de acasa, spunand ca duce grija familiei sale și a celor dragi.

- Vești bune! Bani pentru bunicii care au grija de nepoți: Proiect de lege Vești bune pentru bunici! Un nou proiect de lege a fost propus pentru cei care au grija de nepoții lor Batranii care au grija de nepoții lor ar putea primi bani de la stat, chiar daca acum indeplinesc gratuit rolul de babysitteri.…

- Soluția propusa de specialiști este aceea ca, daca tot sunt prezente, am putea folosi aceste emoții in avantajul nostru.FurieFuria apare adesea din sentimente de nedreptate. Tinerii sunt mai predispusi la aceasta emotie și se slabește usor odata cu varsta. Insa, in loc sa te manifești intr-un mod care…

- Mihai Zmarandescu are 23 de ani și este campion MMA. Fiul lui Catalin Zmarandescu a devenit recent tata, iar acum viața lui s-a schimbat total. Dupa ce anul trecut a scos la iveala faptul ca nu ține legatura cu tatal lui, acum, sportivul scoate la iveala noi detalii din familia lui Catalin. Mihai a…

- Centrul inființat de parintele Nicolae Tanase se intinde pe cateva sate. Din dragoste pentru oameni, acesta a dorit sa creeze adapost batranilor și copiilor ramași singuri pe lume. Prin donatiile primite de la oameni de bine din toate colțurile lumii, parintele Tanase a reusit sa cumpere teren si sa…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2022, de 12.706, cu 760 mai multi comparativ cu situatia din martie, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA),…