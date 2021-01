Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata tara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de nopți și dimineți geroase, valabila incepand de sambata, ora 02:00 pana miercuri, 20 ianuarie, la ora 10:00. In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, la inceput…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica, potrivit careia urmeaza patru zile cu nopți și dimineați geroase, cu temperaturi cuprinse intre minus 8 grade Celsius și minus 20 de grade Celsius. Prognoza este valabila in intervalul sambata, 16 ianuarie, ora 02:00…

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, incepand de joi seara, iar temperaturile maxime nu vor mai trece de 3 grade Celsius, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana vineri, la ora 8:00, vremea se va mentine calda pentru prima decada a…

- Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului in mai multe regiuni din tara, unde temperaturile maxime diurne vor urca pana la 9 grade Celsius, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata dupa data de 21 decembrie, dar si in jurul datei de 16 decembrie, arata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani in țara, pana in 21 decembrie. Pana la finalul lunii noiembrie se incalzește ușor, cu maxime de 9-10 grade Celsius in unele zone mai joase. Vremea ramane rece noaptea cu temperaturi negative. Decembrie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Se racește mai devreme in acest an. Pana in 30 noiembrie, vremea va fi mai friguroasa decat de obicei. In județul Alba, temperaturile maxime in zonele joase vor fi intre 9 și 13 grade Celsius in…