- Parinții Georgianei Popa sunt distruși de durere și sunt sub supravegherea medicilor, asta dupa ce sambata fiica lor de doar 28 de ani a murit in urma unui accident aviatic grav. Aceasta primise cadou un zbor cu aeronava de mici dimensiuni din partea iubitului ei, dar la scurt timp dupa decolare avionul…

