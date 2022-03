Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE. Anunțul a fost facut de șefa statului, Maia Sandu, cateva clipe in urma. Aceasta a declarat ca in urmatoarele zile vor depune cererea la Bruxelles. „Astazi semnam cererea de aderare a RM la UE. Ea este adresata lui Emanuel Macron, președintele Franței,…

- Presedintele Republicii Moldova a semnat, joi, cererea de aderare la Uniunea Europeana care va fi adresata presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Maia Sandu a fost insoțita de prim-ministrul Natalia Gavrilița și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul georgian Irakli Garibasvili a semnat joi cererea pentru demararea procedurii speciale de recunoastere a tarii sale drept candidat la aderarea la Uniunea Europeana. In curand, și Republica Moldova va aplica pentru aderare, a declarat joi un inalt oficial UE.

- Reamintim ca Volodimir Zelenski a cerut, luni, inaintea negocierilor cu partea rusa, in Belarus, ca Uniunea Europeana sa aplice o procedura speciala privind aderarea imediata a Ucrainei.„Facem apel la Uniunea Europeana pentru aderarea imediata a Ucrainei pentru o noua procedura speciala", a spus Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni, 28 februarie, ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana, transmite Reuters.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr o procedura speciala.Aceasta procedura nu exista ca atare,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar in timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența.

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din partea Rusiei. Deocamdata, ajutoarele de urgenta…

