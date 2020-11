Georgia: Demonstrații de contestare a scrutinului legislativ Alegeri cu repetiție, asta vor georgienii care sunt de o saptamana in strada ca sa conteste scrutinul legislativ. Opoziția și mii de oameni acuza partidul de guvernamant ca a falsificat, la limita, alegerile pentru a obține scorul necesar formarii unui guvern monocolor. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

