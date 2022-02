Stiri pe aceeasi tema

- George Soros a cumparat o participatie la startupul de vehicule electrice Rivian. Cele 19.835.761 de actiuni, in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari la acea vreme, fac din Soros Fund Management printre cei mai importanti investitori intr-o companie care nu a produs inca un vehicul. Rivian, care…

- Cele 19.835.761 de actiuni, in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari la acea vreme, fac din Soros Fund Management printre cei mai importanti investitori intr-o companie care nu a produs inca un vehicul. Rivian, care este detinuta in proportie de 20% de Amazon.com, ar urma sa ofere companiei de…

- Recent, startup-urile Rivian și Lucid au inceput livrarile de mașini cu zero emisii, dar tot Tesla ramane etalonul in ceea ce privește vanzarile de vehicule cu zero emisii pe piața din America de Nord. In contextul acestei presiuni crescute, celelalte companii auto se vad nevoite sa reacționeze de indata,…

- Serul anti-COVID Johnson & Johnson ar putea disparea de pe piața. Compania a intrerupt producția. Compania producatoare a serului a inchis la sfarșitul anului trecut, singura fabrica in care producea vaccinul impotriva SARS-CoV-2, fara sa faca nici un fel de anunț oficial. Unele surse dau ca temporara…

- Alianta Renault-Nissan-Mitsubishi intentioneaza sa-si tripleze investitiilor pentru dezvoltarea in comun a vehiculelor electrice (EV), au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In conditiile in care producatorii consacrati de automobile se confrunta cu noi competitori…

- Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume, a postat pe Twitter ca va plati peste 11 miliarde de dolari (8,3 miliarde de lire sterline) impozit pentru acest an, transmite BBC. Musk a fost implicat intr-o dezbatere publica pe rețelele de socializare cu privire la taxele pe care le platește. Senatoarul…

- Toyota a facut o adevarata demonstratie de forta, prezentand 15 concepte electrice pentru a anunta un plan masiv de electrificare in care va investi 70 miliarde dolari in urmatorii noua ani.

- Din ce in ce mai mulți producatori auto de prestigiu anunța investiții majore in trecerea spre energie verde și motoare electrice. Tesla conduce schimbarea, dar și Ford a anunțat planuri marețe, in valoare de 11 miliarde de dolari pentru a-și actualiza producția de baterii auto. ...