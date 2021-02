Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In „Ia pastila SRS”, pe care urmeaza sa o postez astazi, am conturat eșecul operațiunii de vaccinare. Simt insa nevoia sa intru in detalii. De ce proiectul imunizarii populației Romaniei se transforma in mod implacabil intr-un eșec? Cine sunt vinovații? Și ce urmeaza sa…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Invitat la Marius Tuca Show, Ion Cristoiu ne-a vorbit despre alegerile de Sf. Nicolae, și nu in ultimul rand despre imaginea presedintelui Iohannis vorbind de la pupitru. „Constat ca aceasta saptamana de campanie a intrat prin Klaus Iohannis așa, pe un fagaș de comedie, dar comedie nici Gogol, nici…

- Ministrul Comertului si Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut miercuri, la Targu Mures, un apel catre maghiarii din Romania sa mearga la vot duminica, 6 decembrie, el afirmand si ca o reprezentare cat mai puternica a UDMR in Parlamentul de la Bucuresti va ajuta si colaborarea dintre…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sustine ca spera ca, inainte de a se pronunta asupra pensiilor speciale, judecatorii Curtii Constitutionale sa tina cont de "textul legii, dar bineinteles si de ceea ce este corect in acest moment in Romania". In ceea ce priveste decizia unor parlamentari…

- Bulgaria e decisa sa-și țina deschise stațiunile de schi, deși la nivel european Italia și Germania cer inchidere coordonata a acestor stațiuni montane pana cel puțin dupa sarbatori, pentru a limita creșterea ratei de raspandire a virusului Sars-Cov-2, informeaza Agerpres.Stațiunile montane din Bulgaria,…

- Invitata in emisiunea "Punctul Culminant" prezentata de Victor Ciutacu, Adina Alberts a explicat ca se face jumatate de an de cand a anuntat ca pune la dispozitia autoritatilor propria clinica care este dotata noua paturi ATI, insa nu a primit nici pana acum vreun raspuns oficial. "Intiativa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat Romania sa nu se mai implice in politica interna a statelor vecine. Liderul de la Kremlin este nemultumit de presiunile pe care autoritatile din alte state, inclusiv cele de la Bucuresti, le pun asupra Moldovei si Belarusului.