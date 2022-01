Stiri pe aceeasi tema

- „Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna sfruntata. Oamenii aceia nu erau adusi cu autocarul, nu avem nicio legatura cu Noua Dreapta, care avea un protest la jumate de ora dupa. (...) Nu s-a comis niciun act de violenta, noi am intrat in Primaria Timisoarei fara sa vina vreun…

- Inspectoralul de Politie al Judetului Timis anunta, vineri, ca a deschis dosar penal, dupa ce un grup de membri si simpatizanti ai AUR, alaturi de liderul partidului, George Simion, au patruns in sediul Primariei Timisoara. Aceștia au scandat lozinci si au cerut audienta la primarul Dominic Fritz. Edilul…

- Liderul formațiunii, George Simion, s-a intalnit cu mitropolitul Banatului, caruia i-a mulțumit „pentru sfaturile duhovnicești pe care ni le-a dat la sosirea in Banat”, apoi a forțat intrarea in Primaria Timișoara alaturi de susținatorii sai.Zecile de susținatori AUR, printre care și liderul Noua Dreapta…

