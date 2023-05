Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat ca membrii partidului pe care il conduce au participat miercuri la protestul din fata Parlamentului si a afirmat ca acesta a fost organizat de catre Partidul ARCA, al deputatului Dumitru Coarna. El le-a reprosat liderilor PSD ca nu au avut loc dezbateri asupra…

- Presedintele AUR George Simion spune despre protestul de miercuri din fata Parlamentului ca a fost o manifestatie autorizata si nu organizata de AUR, ci de partidul ARCA Natiunii Romane al fostului social-democrat Dumitru Coarna, protest la care s-a alaturat si AUR. „Au avut loc violente izolate si…

- Presedinte AUR George Simion a explicat, in legatura cu protestul de miercuri din fata Parlamentului, ca a fost o manifestatie autorizata si nu organizata de AUR, ci de partidul ARCA Natiunii Romane al fostului social-democrat Dumitru Coarna, protest la care s-a alaturat si AUR. „Au avut loc violente…

- Scoaterea partidului extremist AUR in afara legii a fost ceruta de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, dupa protestul violent din fața Parlamentului, de miercuri. Alexandru Muraru este și consilierul premierului pe probleme de xenofobie și antisemitism și un critic constant al formațiunii conduse de…

- Este scandal la Parlament dupa ce George Simion a facut un nou protest in fața Parlamentului. Simpatizanții AUR au scandat inca de la primele ore ale programului, iar la fața locului au intervenit jandarmii. Protestul a fost organizat ca reacție la un proiect de lege privind „organizarea activitații…

- Actualii copresedinti ai REPER, Ramona Strugariu si Dragos Pislaru, au fost alesi din nou in aceste functii, sambata, la Adunarea Generala a partidului. CITESTE SI BREAKING NEWS Surpriza la mitingul AUR: un deputat recent exlus din grupul PSD, alaturi de George Simion pe scena 19:02 5390 Dana Budeanu…

- Liderii AUR au inițiat un protest și un marș in București. Protestul a inceput in fața Parlamentului, dar coloana de oameni s-a mișcat in București.Pe scena, alaturi de George Simion, a urcat și deputatul Dumitru Coarna, exclus din grupul PSD din Camera Deputaților. CITESTE SI Sindicaliștii din…

- Protestul organizat de partidul AUR din fața Parlamentului a inceput, de la ora 16.00. 20 de mii de persoane s-au mobilizat la chemarea lui George Simion, pentru a protesta impotriva regimului dictatorial patronat de Iohannis, Ciuca și Ciolacu. George Simion: „Pentru copiii Romaniei protestam, pentru…