Stiri pe aceeasi tema

- George Simion va fi tata in primavara anului viitor. Anunțul a fost facut de Victor Ciutacu, la Romania Tv. Liderul AUR a confirmat ca se pregatește pentru acest eveniment. Ilinca, soția sa, este insarcinata și nu exista niciun dubiu in acest sens. A efectuat nu mai puțin de șase teste de sarcina,…

- Este zi de sarbatoare in familia Cercel și asta pentru ca Ionuț Cercel iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile, soția lui, Sabina Cercel, i-a facut o urare cu adevarat speciala. Iata ce a postat aceasta pentru partenerul ei de viața pe conturile sale personale de pe platformele de socializare!

- Este zi de sarbatoare in familia lui Carmen de la Salciua și asta pentru ca sora artistei iși sarbatorește ziua de naștere. Daniela Racolta a implinit astazi frumoasa varsta de 30 de ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, cantareața i-a facut o urare emoționanta surorii sale. Iata ce i-a transmis…

- Fericire mare in familia lui George Simion! Liderul AUR și-a surprins prietenii virtuali cu o fotografie, alaturi de un mesaj in care iși exprima tot entuziasmul din lume pentru ce se va intampla cu soția sa in scurt timp. Iata despre ce este vorba!

- Puya iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Ce mesaj emoționant i-a transmis partenera lui de viața, Melinda, cu aceasta ocazie. Fosta concurenta de la America Express i-a facut o urare speciala artistului.

- Zi de sarbatoare in familia prezentatoarei de la Antena Stars! Razvan, soțul Simonei Gherghe, iși sarbatorește ziua de naștere, iar vedeta l-a surprins inca de la primele ore ale dimineții cu o urare emoționanta, dar și cateva fotografii. Iata ce i-a transmis pe rețelele de socializare!