Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Bogdan Rodeanu, președintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, se intreaba ce motive ar putea avea liderul AUR, George Simion sa declare ca Romania nu trebuie sa mai ajute financiar Republica Modova: „Oare nu mai curg banii de la M

- Deputatul PNL Pavel Popescu și șeful Comisiei de Aparare din Camera Deputaților anunța ca nu are de gand sa respecte ordinele venite de la Nicolae Ciuca, șeful PNL și premierul Romaniei, privind limbajul diplomatic pe tema intrarii in Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deputatul AUR Dan Tanasa solicita Comisiei pentru sport din Camera Deputatilor si premierului Nicolae Ciuca sa reactioneze in cazul gimnastei de 15 ani, Amalia Puflea, care reclama ca ar fi fost agresata si terorizata de catre antrenori, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Deputatul PSD Radu Cristescu, membru in comisia de Aparare a Camerei Deputaților, a declarat marți, la Romania TV, despre demisia ministrului Apararii, Vasile Dincu, ca in opinia sa social-democratul nu a vrut sa faca anumite achiziții in zona militara, Cristescu facand o paralela cu scandalul achiziționarii…

- De la armata de neprofesioniști trimiși la cules de porumb in vremea comunismului, avem acum profesioniști ai libertații”, transmite vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu: „Vedem langa noi ca țara, libertatea și pacea se apara cu arma in mana”. Fii la…

- Deputatul PSD Natalia Intotero, președintele Comisiei e Invațamant din Camera Deputaților a anuțat ca l-a invitat in Romania pe europarlamentarul AFD, Guido Reil, cel care a vorbit foarte urat de țara noastra in Parlamentul European și a cerut neincluderea in Spațiul Schengen: Fii la curent…

- Deputatul PNL Pavel Popescu, fost președinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, transmite joi ca angajați ai ambasadei Federației Ruse la București „efectueaza acțiuni de culegere de informații” in cadrul unor evenimente/ recepții oficiale la care nu sunt invitați. Fii la curent…

- Andrei Kartapolov, șeful Comisiei pentru Aparare al Dumei de Stat de la Moscova, a „sfatuit” barbații ruși sa nu calatoreasca in strainatate sau in interiorul țarii dupa decretarea mobilizarii parțiale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…