Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal federal l-a condamnat vineri la 14 zile de inchisoare pe George Papadopoulos, un fost consilier diplomatic al lui Donald Trump vinovat ca a mintit in ancheta asupra unei posibile intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a candidatului republican.

