Stiri pe aceeasi tema

- Domnul Ionuț Lupu, medic veterinar și președinte al Asociației Crescatorilor de Vaci Holstein din Romania, s-a alaturat echipei liberale, unde, sunt sigur ca va aduce un mare plus de valoare, prin experiența și competența care l-au consacrat. Ionuț Lupu este un profesionist in domeniul creșterii animalelor,…

- In ziua de 13 iunie Romania a fost in delir. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a implinit varsta de 64 de ani, o varsta la care ințelepciunea incepe sa dea primii muguri. De ziua lui, Klaus Iohannis s-a gandit sa ne faca o mare surpriza. Și ne-a facut-o! Surpriza a constat in faptul ca, in sfarsit,…

- Tiberiu Stan a explicat marti, la Prima News, motivele pentru care pretul graului se afla la un nivel scazut. “Sunt doua evenimente care se suprapun. Odata caderea internationala a burselor, ca-i vorba de Chicago, ca-i vorba de Euronext, pe fondul unor productii majore la nivel mondial si al logisticii…

- Romanul va avea, de acum, un sediu al Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV). Hotararea de Guvern care stabiliste deschiderea noului oficiu a fost aprobata de domnul ministru Lucian Bode, in urma discuțiilor pe care le-am avut, alaturi de domnul…

- Fundatia Tiriac a anuntat, miercuri , intr-un comunicat, dezvoltarea circuitului propriu de turnee de tenis ITF si WTA125 in Romania, incepand cu anul curent, una... The post Se confirma: Tenisul de nivel internațional revine la Arad! In august, turneu feminin cu premii de 15.000 de dolari, pe terenurile…

- Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” din Gugești a fost gazda unei mobilitați ERASMUS+, desfașurata in Romania, parte a proiectului de schimb interșcolar ERASMUS+KA229 HAND IN HAND TO CREATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN YOUNG ADULTS , NR. 2020-1-UK01-KA229-078814_4. La activitați au fost implicate 70 de…

- INNA, cel mai ascultat artist roman la nivel internațional de pe YouTube, a susținut un concert in Veracruz in fața a peste 373 000 de oameni. YouTube a sarbatorit 10 ani de cand este in Romania, prilej cu care artiștii și creatorii de conținut au fost premiați pentru rezultatele deosebite pe care le…

- Recent, ministrul nostru de Externe, Bogdan Aurescu, a intarit inca o data convingerea noastra ca in Romania, transparența in politica interna este o poveste de adormit copiii sau naivii. Ca pe noi, ceilalti, nu ne poate adormi. Romania este tara in care presedintele sau, in aproape doua mandate, nu…