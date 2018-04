Stiri pe aceeasi tema

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit marti, la varsta de 92 de ani, informeaza Reuters. Decesul a fost anuntat de familie, relateaza Agerpres.Duminica trecuta, se comunicase ca starea sanatatii fostei prime doamne s a deteriorat si ca s a renuntat la tratamente, iar ea…

- "Acum este presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e grozav! Si iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi candva", a declarat Trump la un eveniment caritabil privat, organizat la la clubul sau Mar-a-Lago din statul Florida, la care au participat mai multi…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Donald Trump a laudat incercarile lui Xi Jinpig de a fi presedinte pe viata in China, afirmand: “Poate o sa incercam si noi intr-o zi”, scrie The Guardian. Liderul autoritar al Chinei a preluat puterea in 2012 si era asteptat sa ramana presedinte pana in 2023. Insa, saptamana trecuta au aparut informatii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioara (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universitati americane si din lume ar vrea o America normala, nu una imperiala, dominatoare, agresiva si „protejand” mafiotic, contra taxe impuse, toata planeta…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii s-a lasat mult așteptata. Melana Trump a aparut in public pentru prima data pe anul 2018 și pentru prima data dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump. Marți, superba Melania a participat la unul dintre cele mai…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…