Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare britanice stationate la o baza din Romania au fost trimise pentru interceptarea unei aeronave ruse de recunoastere care survola Marea Neagra, anunta Fortele Aeriene britanice.

- Specialistii spun ca situatia este insa complet diferita fata de anul 2008, cand fluctuatia de personal era generata mai degraba de cresterea numarului de oportunitati de pe piata muncii pentru angajatii din banci. „Situatia nici nu se poate compara cu ce era in 2008, cand sectorul era in crestere,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.926 locuri de munca, in data de 16 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.570,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 22.747 locuri de munca, in data de 4 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.710, Prahova…

- Ministrul Mihai Fifor s-a aflat intr-o vizita de informare in garnizoana Cluj-Napoca unde a subliniat ca Romania poate fi vazuta drept cel mai important furnizor de securitate de la Marea Neagra

- Parintele Ioan Cosoi s-a nascut în Ucraina, a absolvit Facultatea de Teologie la Iași și doctoratul la Sibiu, apoi s-a stabilit la Chișinau si activeaza pâna în prezent în administrația Mitropoliei Basarabiei. În momentul de fața, este secretar eparhial și coordonator…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.478 locuri de munca, in data de 23 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.065, Prahova…

- CFSMR – Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania protesteaza impotriva implementarii anexei 10 la regulamentul de sporuri. In acest sens CFSMR dorește sa aduca urmatoarele precizari: 1. Sporurile sunt o o reflectare a riscurilor la care este supus un angajat la locul…