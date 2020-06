George Floyd, înmormântat! Mii de oameni la căpătâiul acestuia Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP. Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis in nordul tarii, a sosit in cursul diminetii la biserica Fountain of Praise, in metropola texana unde Floyd a trait cea mai mare parte a vietii sale. Intr-o tacere absoluta, angajati ai unei agentii de pompe funebre l-au transportat in biserica, unde o ceremonie funerara privata era prevazuta pentru miezul zilei. La trecerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

