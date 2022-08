Stiri pe aceeasi tema

- Se ieftinesc vacantele la malul marii. Dupa minivacanta de Sfanta Maria tarifele la cazare vor scadea semnificativ, iar cei care vor sa se bucure de litoralul romanesc, dar sa nu cheltuiasca o avere, au de acum mai multe variante. In plus, de la 1 septembrie va fi reluat programul „Litoralul pentru…

- Muzeul National „George Enescu” aniverseaza 141 de ani de la nasterea compozitorului, printr-o serie de evenimente, intre 19 si 21 august, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Deputatul PNL Mircea Fechet acuza ca Aeroportul Bacau a „cazut” pe locul 7 in țara, dar e in top in privința salariului directorului, de 4.000 de euro, mai mult decat cel incasat de colegii sai care au aceeași funcție in alte aeroporturi mult mai mari din Romania. „Aeroportul Bacau a ajuns pe locul…

- Ziua nuntii unui cuplu american a fost la un pas sa se transforme in cosmar. Ceremonia, care se desfasura pe malul oceanului, in Hawaii, a fost intrerupta de valuri uriase. Apa a luat pe sus mesele, scaunele si decorul. Victime nu au fost inregistrate.

- ALCOOL… Chiar daca reprezinta un pericol, atat pentru ei cat și pentru ceilalți participanți la trafic, unii vasluieni ignora faptul ca, dupa ce ai consumat bauturi alcoolice, este interzis sa te urci la volan. Astfel, la sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii rutieri barladeni, aflați in exercitarea…

- A fost panica la bordul unui avion care ar fi trebuit sa aterizeze la Iasi. Cursa Londra-Iasi, cu aproape 200 de pasageri la bord, printre care si 10 copii, a survolat aeroportul timp de 40 de minute, pana cand pilotul a decis sa renunte la manevra. Din cauza vantului puternic, aeronava a fost redirectionata…

- Polițiștii din cadrul IPJ Timiș au organizat o serie de activitați destinate celor mici, de Ziua Internaționala a Copilului. Astfel, Parcul “George Enescu” din Lugoj, precum și Parcul Copiilor și Muzeul Satului din Timișoara, au debordat de voie buna, rasete și o mare de copii.…

- ”Nordis Group, dezvoltator imobiliar de ansambluri hoteliere si rezidentiale premium, a inceput lucrarile de constructie la ansamblul Nordis Brasov 5*****, avand o investitie estimata la 26,4 milioane euro si termenul de predare la sfarsitul anului 2023. Ansamblul Nordis Brasov este dezvoltat pe un…