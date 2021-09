Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea și Viviana Sposub formeaza in continuare uncuplu, dezi in ultimile zile s-a tot vorbit despre desparțirea lor, dupa cevedeta a șters toate imaginile in care aparea alaturi de fostul soț al AndreeiBalan. Iata ca cei doi vin cu dovada, semn ca lucrurile merg bine inca intreei.In acest weekend,…

- Zilele trecute s-a zvonit ca Viviana Sposub și George Burcea s-au desparțit, dupa ce ea a șters toate pozele cu actorul de pe rețelele de socializare. Acum, fosta prezentatoare de la Pro TV a avut o reacție pe marginea acestui subiect. Nu a detaliat situația, a fost discreta. „Sunt bine, sunt fericita.…

- George Burcea și Viviana Sposub traiesc de un an de zile o frumoasa poveste de iubire. Recent, s-a zvonit ca cei doi s-au desparțit, dupa ce ea a șters toate pozele de pe Instagram in care aparea alaturi de actor. El a dezvaluit acum pentru cancan.ro ca iși iubește enorm iubita, ca aceasta l-a sprijinit…

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe a trecut prin clipe de panica, dupa ce Rosa, fetița ei cea mica, s-a accidentat la locul de joaca și a ajuns de urgența la spital. In urma cazaturii, Rosa s-a ales cu o fractura de os la mana stanga. Acum, fiica lui Pepe este bine și toata lumea este fericita…

- Vinerea trecuta a fost mare petrecere in familia Simonei Halap, asta deoarece tenismena a dat un party de zile mari pentru a sarbatori logodna cu Toni Iuruc. Ce spune acum vedeta despre eveniment și cand va avea loc nunta.

- Alex Velea a cerut-o de soție pe Antonia in urma cu doar cateva zile, iar invitat in aceasta seara la Xtra Night Show artistul a marturisit cum a avut loc intreg momentul, dar și cum a reacționat partenera lui.

- Andrei, iubitul Elenei Marin, a facut noi declarații inainte de finala „Survivor Romania”. Acesta este copleșit de emoții și este mandru ca Faimoasa a ajuns atat de departe in concurs. Mai mult, el a declarat ca este hotarat sa o ceara pe Elena de soție. Iubitul Elenei Marin a marturisit pentru Wowbiz…