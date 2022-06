Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, si ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, au efectuat sambata, 25 iunie, o vizita de informare la sediul Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan", din Bistrita. ...

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Bistrita, ca noul Concept Strategic, ce urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare la summit ul de la Madrid, va aduce o abordare coerenta, holistica a celor cinci domenii operationale ale NATO terestru, aerian, naval, cibernetic…

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Cea mai noua versiune a sistemului Patriot, in Romania Sistem de rachete sol-aer Patriot. Foto: Sorin Cealera. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat, miercuri, în judetul Prahova, ca România va deveni prima tara care ar putea folosi pe teren cea mai noua versiune a sistemului…

- Președintele Zelenski ii primește pe secretarul de stat, Antony Blinken, și pe șeful Pentagonului, secretarul Apararii, Lloyd Austin. La doua luni de la inceperea razboiului in Ucraina, doi oficiali de rang inalt ai SUA vin la Kiev. Mai mult, președintele Ucrainei a anunțat ca l-ar aștepta la Kiev chiar…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va vizita duminica Kievul, a anunțat presedintele Zelenski, intr-o conferinta de presa susținuta in subteran, la metroul din capitala Ucrainei , potrivit BBC. „Maine, oficialii americani vor veni sa ne viziteze”, a declarat Zelenski. Vizita, la care va participa…

- Intr-o audiere in fața Comisiei pentru servicii armate a Senatului, Austin a fost intrebat daca SUA furnizeaza informații pentru a ajuta Ucraina sa efectueze atacuri impotriva forțelor rusești in regiunea Donbas sau in Crimeea ocupata.„Noi le furnizam … informații pentru a desfașura astfel de operațiuni…