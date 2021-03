Geo Da Silva ucide pandemia cu “Saxo Killer”

Dupa o pauza de aproape 3 ani, Geo Da Silva revine in forța cu o noua producție muzicala lansata exclusiv la Norvis Music, intitulata “Saxo Killer”. ”Aceasta pandemie nu m-a oprit sa fac ceea ce imi place mie cel mai mult, muzica. Am ales acest vibe antrenant cu scopul de a distrage atenția de la lockdown și imi doresc ca fiecare locuința sa devina un ring de dans. Mi-e dor de scena și de concertele din Europa și sper sa ne revedem cu bine cat mai curand”, a spus Geo Da Silva. In prezent, artistul lucreaza la mai multe proiecte muzicale și va promite ca va face tot posibilul sa ne binedispuna…