Adoptarea de catre Senatul SUA, joi, a unei rezolutii care recunoaste genocidul armean "pune in pericol viitorul relatiilor" intre Turcia si SUA, a avertizat Ankara, care a respins termenul de "genocid", relateaza AFP.



"Comportamentul anumitor membri ai Congresului american dauneaza relatiilor turco-americane (...) Rezolutia americana care a trecut astazi in Senat pune in pericol viitorul relatiilor noastre bilaterale", a postat pe Twitter directorul de comunicare al presedintiei turce, Fahrettin Altun.



