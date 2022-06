Stiri pe aceeasi tema

- Toți copiii ucraineni care au venit pe lume in regiunea ocupata Herson, sudul Ucrainei, incepand cu 24 februarie, vor deveni automat cetațeni ruși, a declarat joi Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militare-civile impuse de Rusia in regiune, pentru agenția de presa rusa RIA, citata…

- Dupa reacțiile internaționale, deloc favorabile, in legatura cu parada prizonierilor la Mariupol, Rusia, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunța ca Moscova nu va organiza pe 9 mai, cand sarbatorește victoria impotriva naziștilor din al doilea razboi mondial, nicio parada oficiala…

- Rusia pregateste o parada militara in portul indelung asediat Mariupol, de 9 Mai, ziua cand Moscova celebreaza victoria asupra Germaniei naziste, au afirmat miercuri serviciile de informatii ucrainene, citate de AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Yuri Ignat, a declarat pentru Reuters ca piloții țarii s-au antrenat de ani de zile și au efectuat exerciții comune cu piloții americani tocmai pentru ca „am ințeles ca ar putea exista un astfel de scenariu”. Ucraina are acum nevoie de avioane…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…