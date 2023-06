Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important general american a declarat luni pentru CNN ca, deși Ucraina este "foarte bine pregatita" pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, este "prea devreme pentru a spune ce rezultate se vor produce"."Sunt intr-un razboi care reprezinta o amenințare existențiala pentru insași supraviețuirea…

- Generalul american David Petraeus, care a comandat forțele internaționale in Irak și Afganistan și a ocupat pentru scurt timp funcția de director al CIA, a acordat un interviu pentru BBC Radio 4 in care a evaluat capacitațile Ucrainei in contraofensiva așteptata."Cred ca contraofensiva va fi foarte…

- "Cat despre contraofensiva. Este un siretlic al lui Zelenski. Contraofensiva este deja in plina desfasurare", a estimat Prigoijin, raspunzand pe Telegram unei intrebari din partea presei ruse despre mult asteptata contraofensiva ucraineana. Intrebarea a facut referire la o declaratie anterioara a presedintelui…

- In timp ce UE și SUA cauta companii private, care incalca sancțiunile anti-rusești in Orientul Indepartat, Armenia continua sa creasca comerțul cu Rusia prin reexportul de bunuri sancționate. Mass-media centrala din Europa și Statele Unite raporteaza in mod regulat ca Armenia servește drept principal…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marti la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant – transmite DPA, preluata de Agerpres. Cea de-a cincea vizita efectuata de Von der Leyen in Ucraina de cand Rusia…

- Intr-o conferinta de presa la Brasilia cu omologul sau brazilian, Mauro Vieira, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei din Ucraina'' si a declarat ca Rusia are ''un interes'' ca acest conflict sa se incheie cat mai curand posibil.Rusia a transmis in repetate randuri ca orice…

- Documente militare secrete s-au scurs pe rețelele de socializare și detaliaza planurile SUA și ale NATO de a consolida armata Ucrainei inainte de o posibila contraofensiva, relateaza The New York Times . Pentagonul investigheaza cine ar fi putut fi in spatele scurgerii documentelor, pe Twitter și pe…

- Ucraina a recunoscut joi ca fortele ruse au inregistrat unele castiguri in interiorul orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul tarii, dar cu pierderi umane majore, ceea ce a slabit ofensiva Moscovei, in timp ce Kievul isi pregateste contraofensiva proprie, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…