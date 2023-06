Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de platina pentru 2023 va fi de aproximativ 983.000 de uncii, arata raportul WPIC, ceea ce reprezinta o revizuire ascendenta cu 77% comparativ cu ultima sa prognoza din martie. Cererea industriala, in special in productia de produse chimice si de sticla din China, pare sa fie cea mai puternica…

- Rechemarea acopera 994.763 de vehicule Buick Enclave, Chevrolet Traverse si GMC Acadia, din anii 2014 pana in 2017, cu module produse de ARC Automotive. Dealerii vor inlocui modulul airbagului soferului. Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi a declarat ca un sofer din Michigan…

- Grupul Biosphere din Ucraina, fondat de omul de afaceri Andriy Zdesenko in 1997, a cumparat de la austriecii de la Alufix fabrica cu acelasi nume din Fagaras, judetul Brasov. Unitatea de productie de pe plan local realizeaza folii de aluminiu, hartie de copt, pungi si altele.

- Elevul ”a tasnit din scaun, si-a aruncat ghiozdanul, a fugit in partea din fata a autobuzului, a preluat volanul si a reusit sa opreasca autobuzul in mijlocul drumului”, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, Robert Livernois, insarcinatul cu scolile publice din statul Michigan, relateaza HotNews.ro.Soferita…

- Un elev american in varsta de 13 ani, pasager intr-un autobuz plin cu elevi, a reusit sa evite un accident ce putea fi dramatic, oprind vehiculul a carui soferita a lesinat la volan, scrie presa locala, relateaza AFP. Micul Dillon Reeves "a tasnit din scaun, si-a aruncat ghiozdanul, a fugit in partea…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 4% in primele doua luni din 2023, la 1,98 miliarde de euro, comparativ cu 1,903 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis joi AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Procesul, despre care nu au fost inca publicate detaliile, a fost depus la tribunalul regional Nijni Novgorod, pe 7 aprilie. Volkswagen a refuzat sa comenteze. Grupul GAZ incearca deja sa recupereze 15,6 miliarde de ruble de la fostul sau partener, intr-un proces separat. Volkswagen a oprit operatiunile…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 34,86% in ianuarie 2023, la 1,176 miliarde de euro, comparativ cu 872 milioane euro in luna ianuarie 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis ieri AGERPRES. „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…