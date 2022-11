Stiri pe aceeasi tema

- In aprilie 1992, bebelușii nascuți de Rachel și Philip Ridgeway acum cateva saptamani au fost inghețați sub forma de embrioni, scrie CNN.Lydia și Timothy Ridgeway s-au nascut pe 31 noiembrie, din ceea ce ar putea fi cei mai vechi embrioni inghețați care au dus vreodata la o naștere vie, potrivit Centrului…

- In numerologie cifra 11 are o insemnatate uriașa. Cei care vin pe lume sub un astfel de semn au un destin aparte. In mod special femeile cifrei 11 sunt inzestrate cu puteri nebanuite. Numerologie cifra 11 sau „maestrul mistic” In știința din spatele numerelor, cifra 11 este recunoscuta ca una cu o vibrație…

- Unul dintre cei mai buni marcatori ai Petrolului, Nicolae Toporan, cu peste 200 de goluri marcate in intreaga sa cariera, a murit la 72 de ani. “Ramas bun, Nicolae Toporan! A plecat dintre noi unul dintre golgheterii de legenda ai Petrolului! Nicolae Toporan, atacantul cu peste 200 de goluri marcate…

- CFR Cluj a anunțat pe conturile oficiale de pe rețelele de socializare decesul Ilie Florian, apropiat al lui Dan Petrescu și al clubului CFR Cluj. “Ramas bun, prieten drag! Astazi, in ziua meciului cu UTA, am primit o veste trista pentru intreaga familie CFR-ista. Ilie Florian sau “Pisica”, așa cum…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a postat luni de dimineața un nou mesaj pe canalul de Telegram unde are peste 2,9 milioane de urmaritori și a anunțat ca fiii sai de 14,15 și 16 ani urmeaza sa plece pe front, in Ucraina. Kadarov a postat un video de doua minute și jumatate cu cei trei fii ai sai, Ahmat,…