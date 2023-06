Stiri pe aceeasi tema

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 5 iunie 2023 s-a discutat despre tensiunile dar și despre reconcilierea cuplului Mihai- Hatice. Hatice s-a suparat pe Mihai dupa ce tanara a considerat nepotrivit ca „barbatul ei” sa nu-i spuna ce a vorbit cu Simona.

- Voturile din gala de vineri de la Mireasa au starnit nemulțumiri și conflicte in casa. Hatice a avut un schimb de replici cu doamna Eleonora, iar doamna Ana a avut și ea nemulțumiri fața de votul negativ pe care Dani și Daiana l-au dat pentru Simona și Andrei.

- Hatice a plans in hohote dupa ce mama ei i-a dat o veste dureroasa. Imaginile difuzate in emisia live de pe 24 mai 2023 de Mireasa cu reacția iubitei lui Mihai, au adus lacrimi și in ochii altor concurenți.

- Mai este puțin pana cand Smiley și Gina Pistol se vor casatori, iar de curand, artistul a marturisit in ce stadiu sunt cu pregatirile, dar și ce tradiții vor respecta in ziua cea mare. Cantarețul s-a gandit deja și la destinația pentru petrecerea burlacilor, una atipica.

- Ediția de astazi de la Mireasa nu a fost lipsita de momente tensionate, mai ales ca Sabrina & Dima și Simona & Andrei au fost la un pas de eliminare. Cel de-al doilea cuplu s-a salvat, iar Dima s-a clasat pe cel de-al treilea loc in topul preferințelor publicului. Sabrina, in schimb, a fost salvata…

- Emi de la Noaptea Tarziu se casatorește peste o luna și nu putea sa nu organizeze o ultima petrecere de burlac. Ce destinație de vis a ales și cum s-a distrat alaturi de cei mai buni prieteni.

- In urma cu cateva zile, Andrei și Simona s-au certat, din nou, dupa ce concurenta a fost deranjata de atitudinea iubitului sau. La cateva zile distanța, Andrei a stat de vorba cu Roberto, moment in care i-a marturisit ca se simte vinovat pentru cum s-a comportat cu Simona.

- Hatice, Mihai, Simona și Andrei le-au cerut susținatorilor sa nu-i voteze pe Antonio și Giulia sa plece din casa Mireasa. Irina, care se afla și ea in cursa de eliminare, a vrut sa ințeleaga motivul lui Hatice.