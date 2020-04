GCS: BULETIN DE PRESĂ , 28 Aprilie 2020, ora 13.00 Icepand cu data de 27 aprilie a.c., circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuinței/gospodariei, este permisa, indiferent de intervalul orar, strict pentru deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a activitații profesionale și inapoi, precum și in condițiile art.1 alin.(1), (2) și (5) din Ordonanța militara nr.8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, in cazul deplasarii pentru asistența medicala care nu poate fi amanata și nici realizata de la distanța, deplasarea pentru realizarea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

