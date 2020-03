Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat modelul declarației pe proprie raspundere aprobata de autoritati care trebuie completata de cetațenii care ies din casa in intervalul 22:00 – 6:00 și adeverința permanenta emisa de catre angajator. Declaratia pe propria raspundere poate fi completata integral…

- Circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 și evitarea formarii oricarui grup de persoane, se arata in ordonanța militara emisa de Ministerul de Interne. Actul normativ prevede in ce condiții se pot…