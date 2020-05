Structurile abilitate ale MAI au intocmit pana in prezent 519 dosare penale pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 5.834 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.142.285 de lei. GCS reaminteste cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari…