- PRECIZARI PRIVIND CONSUMUL DE „FUNNY GAS” PE LITORAL Agentia Nationala Antidrog, in calitatea sa de coordonator national al politicilor publice Post-ul Un nou drog face furori la petrecerile pe litoral! Autoritațile atrag atenția asupra pericolului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a atras atenția asupra faptului ca tot mai mulți tineri din Romania sunt de profesie șomeri. Gheorghe Șoldan s-a intrebat pe ce lume traiesc liberalii, adaugand ca in timp ce aceștia susțin ca economia duduie, din ce in ce mai mulți tineri devin șomeri, iar ...

- Organizația PSD București atrage atenția asupra situației de criza in care se afla Societatea de Transport București, situație generata de deciziile de subfinanțare luate de primarul Capitalei, Nicușor Dan, care afecteaza deja calitatea muncii lucratorilor STB și care vor produce in scurt timp efecte…

- Social-democratii atrag atentia asupra faptului ca Guvernul nu poate emite OUG pentru alocatii, in timp ce exista un proiect de lege ce prevede acelasi lucru in stadiu final al dezbaterii in Parlament. Ei amintesc ca Parlamentul este „unica autoritate legiuitoare a Romaniei” si atrag atentia ca majoritatea…

- Un fals consilier superior in Ministerul Muncii și Protecției Sociale face controale. Ministerul atrage atenția ca Ionuț Patar nu este angajat și nu reprezinta instituția. Ministerul Muncii și Protecției Sociale atrage atenția ca in spațiul public au aparut informații false prezentate de o…

- Medicul Adrian Streinu-Cercel a afirmat miercuri ca pandemia de COVID se afla intr-o faza de acalmie, insa a atras atenția ca exista in circulatie 24 de "mutante" ale virusului si inca 13 in evaluare.

- Ericsson Globe din Stockholm a fost redenumita Avicii Arena, iar sala va deveni un simbol al unei initiative prin care se doreste prevenirea afectiunilor mintale in randul tinerilor suedezi, scrie Variety, potrivit news.ro. Klas Bergling, tatal lui Tim Bergling (cunoscut ca Avicii), a declarat:…

- La finalul sedintei de Guvern din data de 13 mai 2021, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca anul acesta nu va exista o sesiune speciala a examenului de Bacalaureat pentru elevii care se vor afla, la acel moment, in situatie de izolare sau carantina, asa cum se intampla in cazul Evaluarii…