Gazprom siluiește Republica Moldova. Gazele, duble față de România Facturile locuitorilor din Republica Moldova se vor mari cu 37%, dupa ce Agenția Naționala pentru Reglementare Energetica (ANRE) a acceptat, vineri, cererea Moldovagaz, subsidiara Gazprom, de a crește prețul unui metru cub de gaze de la 11,08 lei la 15,58 lei moldovenești. Intr-un reportaj recent al televiziunii de stat din Moldova, ziariștii au stat de vorba cu o femeie care a precizat ca locuieste doar impreuna cu sotul sau intr-un apartament cu o suprafata de 50 de metri patrati, iar factura a ajuns la circa 1.700 de lei moldovenești aproximativ 425 lei romanești, in condițiile in care ea are… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

