Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim a reușit sa inscrie doua goluri la debutul pentru echipa Gazișehir Gaziantep, antrenata de Marius Șumudica. Internaționalul roman a contribuit la victoria formației sale contra liderului din Turcia, Sivasspor, scor 5-1, scrie Mediafax.In partida contand pentru etapa cu numarul…

- Internationalul roman Alexandru Maxim a reusit o "dubla" la debutul sau in campionatul de fotbal al Turciei, in partida castigata pe teren propriu de noua sa echipa, Gaziantep FK, cu scorul de 5-1, in fata liderului Sivasspor, duminica, in cadrul etapei a 20-a a sezonului. Maxim, imprumutat in aceasta…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, a obținut o victorie categorica in fața liderului Sivasspor, 5-1, intr-un meci in care romanul Alexandru Maxim (29 de ani), proaspat imprumutat de la Mainz, a reușit o „dubla”. La finalul meciului, Marius Șumudica s-a felicitat pentru decizia de a-l aduce pe Alexandru…

- ​Clubul turc Gazișehir Gaziantep, antrenat de Marius Șumudica, a anunțat, marți, împrumutul mijlocașului român Alexandru Maxim (29 de ani), de la formația germana Mainz, pâna la finalul sezonului actual, informeaza Mediafax."Gaziantep a ajuns la un acord cu fotbalistul Alexandru…

- Fotbalistul roman Alexandru Maxim va evolua la formatia turca antrenata de Marius Sumudica, Gazisehir Gaziantep FK, el fiind imprumutat pana la finalul actualului sezon de la gruparea germana FSV Mainz 05. Clubul turc a anuntat transferul pe site-ul sau oficial: "Gaziantep a ajuns la un acord cu jucatorul…

- Clubul turc Gazișehir Gaziantep, antrenat de Marius Șumudica, a anunțat, marți, imprumutul mijlocașului roman Alexandru Maxim (29 de ani), de la formația germana Mainz, pana la finalul sezonului actual, anunța MEDIAFAX."Gaziantep a ajuns la un acord cu fotbalistul Alexandru Maxim pana la finalul…

- Alexandru Maxim (29 de ani) este noul lui jucator al celor de la Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica. Mainz, club la care Maxim se afla in dizgrație, l-a imprumutat pentru urmatoarele 6 luni cu Gaziantep. Mijlocașul ofensiv a fost deja prezentat pe site-ul oficial. „ Ma bucur ca s-a realizat transferul!…

- Alexandru Maxim (29 de ani) este aproape de transferul la Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica. Dupa ultimul eșec suferit in Superliga turca, 0-1 cu Genclerbirligi, Marius Șumudica s-a plans ca lotul nu este suficient de puternic și a cerut urgent intariri. Conducerea s-a conformat și negociaza…