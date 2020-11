Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan - FCSB e meciul care inchide runda cu numarul 11 din Liga 1. Poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport Plus. In cazul unei victorii, FCSB se va distanța la doua puncte de Craiova, care a remizat in aceasta runda, 0-0 la Botoșani;De…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #11 din Liga 1. Runda va fi deschisa cu un meci disputat la Iași, intre Politehnica și FC Argeș, și se va incheia cu partida dintre Gaz Metan și FCSB, de la Mediaș. Primele 3 clasate, FCSB, Craiova și CFR Cluj, joaca in 3 zile diferite: oltenii…

- FCSB trece printr-un moment excelent in Liga 1. Echipa lui Toni Petrea a legat 4 victorii consecutive și a atras laudele impresarului Anamaria Prodan. Aceasta i-a elogiat pe fotbaliștii ai echipei, enumerand cateva dintre „armele” principale ale roș-albaștrilor in lupta pentru titlu. Lupta in care doar…

- Chindia Targoviște - FCSB este meciul care inchide etapa a 9-a din Liga I. Partida de la Ploiești va incepe la ora 21:00 și va reprezenta momentul perfect pentru echipa lui Toni Petrea de a se distanța de rivala CFR Cluj și de a se apropia la doar trei puncte de liderul Craiova. Infrangerea CFR-ului,…

- FCSB și Hermannstadt inchid azi, de la 21:00, etapa a 8-a din Liga I. Roș-albaștrii au șansa sa se apropie la doar trei puncte de liderul Craiova și s-o egaleze pe CFR Cluj. Totuși, meciul cu ”prietenii” de la Sibiu nu va fi deloc unul ușor pentru trupa lui Toni Petrea. Relația buna pe care Gigi Becali…

- Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a prefațat meciul cu Hermannstadt de luni, in cadrul unei conferințe de presa. FCSB și Hermannstadt joaca luni, 26 octombrie, de la ora 21:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. De asemenea,…

- Csikszereda - Petrolul Ploiești se joaca azi, de la 18:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 4-a din Liga a 2-a. In cazul unei victorii, ”lupii galbeni” urca pe poziția a treia, dupa FCU Craiova și Rapid. Petrolul Ploiești se deplaseaza la Miercurea Ciuc cu un moral excelent. ...