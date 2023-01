Natalia Gavrilița a rugat miniștrii sa lucreze pentru integrarea cit mai rapida in UE. Mesajul a fost transmis in debutul ședinței de Guvern de miercuri. Șefa Executivului a precizat ca integrarea in UE va aduce salarii, infrastructura și condiții europene pentru in țara noastra. Ea a punctat ca actualmente autoritațile recupereaza „ceea ce nu s-a realizat in 30 de ani”, transmite Realitatea.md