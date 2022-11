Gata și cu Seria 2! Cadere de cortina și peste turul de campionat al Seriei 2 din cadrul Ligii a IV-a. Finalul prime parți a sezonului regulat gasește Sportul Onești pe primul loc, cu maximum de puncte. Ultimul joc din 2022 nu a fost insa chiar simplu pentru oneșteni, care s-au impus la limita, cu 2-1 pe terenul Dofteanei. A […] Articolul Gata și cu Seria 2! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 12-a a Ligii a III-a o gasește pe CSM Bacau jucand pe teren propriu, spre deosebire de divizionarele C bacauane din Seria 2, Aerostar și FC Dinamo, care vor evolua in deplasare. Ocupanta locului 2 in Seria 1, CSM va intalni sambata, pe „Letea”, Șomuzul Falticeni, o noua și probabila victorie…

- Campionatul Ligii a IV-a a continuat in weekend cu etapa a zecea a Seriei 2, in condițiile in care Seria 1 și-a epuizat meciurile din tur, urmand sa se reia in 2023, cu returul. Penultima runda din turul Seriei 2 le-a gasit pe fruntașele Sportul Onești și Viitorul Curița intrecandu-se la numarul de…

- Etapa a 11-a a Ligii a III-a va avea uvertura vineri, atunci cand, in Seria 2, Aerostar va primi vizita unei formații, Viitorul Ianca, „demolata” runda trecuta cu 5-0 acasa, de FC Dinamo Bacau. Sigur, „aviatorii” pornesc ca favoriți, dar la fel de sigur este ca Ianca de acum o saptamana nu va fi neaparat…

- Cu un lot ce include opt juniori de la CSȘ, dar și pe fostul internațional Andrei Veber (31 de ani), cooptat in inter-sezon, gruparea antrenata de Eusebiu Țurcanu va evolua in Seria de Est, alaturi CSM București 2, CSM Ramnicu-Sarat și ACS Vulturii Brașov Mult a fost, puțin a mai ramas. Puțin, doar…

- Etapa a sasea a Ligii a III-a a suras unei singure echipe bacauane, Aerostar, victorioasa cu 4-1 vineri, pe teren propriu, in uvertura Seriei 2. Sambata, CSM Bacau in Seria 1 si FC Dinamo Bacau, in Seria 2 au cedat, in schimb, la scor identic, 0-2 in fata primelor clasate din cele doua serii, Foresta…

- Etapa a patra din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal feminin a fost scutita de surprize. Fruntașele și-au continuat marșul triumfal, invingand la scoruri categorice. Cea mai clara victorie a aparținut tulcencelor de la ACS Liceenii Topolog, care s-au impus cu un neverosimil 20-1 in disputa cu CS Nicu…

- Dupa etapa a patra, in Liga a IV-a avem patru echipe cu maximum de puncte. Doua in Seria 1, AS Filipești și ACS Gauss și doua in seria rezervata gruparilor de pe Valea Trotușului: Sportul Onești și Viitorul Curița. Runda viitoare, numarul echipelor care au reușit „en plein”-ul va scadea cu cel puțin…

- Dupa disputarea a doua etape, cinci echipe au maximum de puncte in campionatul județean al Ligii a IV-a: AS Filipești și ACS Gauss in Seria 1 și Sportul Onești, CSM Moinești și Viitorul Curița in Seria 2. Campioana en-titre, Sportul Onești prezinta cel mai prolific atac al campionatului, cu 15 goluri…