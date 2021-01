GATA! Se introduce cardul de vaccinat! Poți ieși din casă după ora 20.00 Șeful cancelariei premierului Ungariei, Gulyas Gergely, cu rang de ministru, a declarat, la briefingul de presa de joi, ca in curand se va introduce un card care sa probeze protecția impotriva COVID-19, transmite publicația HVG. Val de concedieri la stat. Ce li se pregatește bugetarilor Cardul de plastic va fi introdus in cateva saptamani, la mijlocul lunii februarie. Cardul va fi acordat nu doar acelor persoane care s-au vaccinat, ci și acelora care au trecut prin infecție și sunt protejați de anticorpi. Se pare ca guvernul nu are o reținere nici de la acorda anumite avantaje deținatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta subliniaza ca vaccinurile reprezinta o solutie a crizei sanitare, deoarece ele pot fi adaptate rapid variantelor noului coronavirus, potrivit News.ro. Val de concedieri la stat. Ce li se pregatește bugetarilor Guvernul german va face tot posibilul pentru a mentine lanturile de aprovizionare…

- Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu, cu prilejul aniversarii a 171 de la nașterea poetului și a zilei Naționale a Culturii care este marcata astazi in țara noastra. La eveniment a participat și ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Lilia Pogolșa,…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24, transmite Agerpres. Liviu Dragnea NU mai iese din inchisoare. Ce au decis judecatorii: E…

- Guveernul va decide in ședința de miercuri creșterea salariului minim cu 3,1%, adica 70 de lei brut, a anunțat ministrul Muncii Raluca Turcan la Digi24. Ministrul spune ca este o creștere „ancorata in realitate”, decizia de majorare bazandu-se pe inflație (2,2%) și creșterea productivitații…

- Primarul orasului Cluj-Napoca Emil Boc a anuntat ca ministrul de Finante Alexandru Nazare a oferit asigurari ca vor fi respectate prevederile legale in vigoare, iar cheltuielile administratiilor locale pentru centrele de vaccinare si plata personalului vor fi suportate de la bugetul de stat. Edilul…

- Ucraina va introduce restrictii severe in ianuarie, in speranta ca va opri raspandirea rapida a infectiilor cu noul coronavirus, a anuntat azi prim-ministrul Denis Smigal, citat de agrepres .Masurile, care includ inchiderea scolilor, cafenelelor, restaurantelor, salilor de sport si de spectacole, interzicerea…

- Guvernul britanic va introduce un nou sistem de imigrari de la 1 ianuarie 2021, care va fi relevant si pentru cetatenii romani. Este vorba despre un sistem pe baza de puncte, care este introdus ca urmare a Brexitului.

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a apreciat vineri ca relatiile cu Ucraina au devenit ''veninoase'', lucru care ''nu face bine nimanui'', si mai ales maghiarilor din Transcarpatia, a transmis MTI. Seful diplomatiei ungare a mentionat totusi, intr-un…