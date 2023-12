Stiri pe aceeasi tema

- A venit și ziua, 10 decembrie 2023, poate a celui mai important meci al Petrolului din lupta pentru menținerea in zona de play-off a ierarhiei SuperLigii de fotbal, cel de la Farul Constanța, gazda pe cocheta arena situata la circa 7 kilometri de Marea Neagra. Vremea nu ține insa. deloc, cu fotbalul,…

- La Iasi, in etapa trecuta, Farul a pus capat unei perioade de sase etape fara victorie in campionat, timp in care inregistrase patru egaluri si doua esecuri. Campioana in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta, joaca in etapa a 19 a din Superliga pe teren propriu, la Ovidiu, cu Petrolul Ploiesti, duminica,…

- Cu o serie de sase partide consecutive in campionat in care nu a cunoscut gustul victoriei doua infrangeri si patru egaluri , Farul e in afara pozitiilor de play off.Etapa a 18 a a sezonului regular al Superligii 2023 2024 incepe vineri, 1 decembrie 2023, cu partidele FC Voluntari ndash; Petrolul Ploiesti…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a prezentat in aceasta dimineata echipa etapei a 16-a din Superliga. Victoria scontata, dar greu obtinuta de Universitatea Craiova in fata rivalei Dinamo, i-a adus Stiintei un reprezentant in cel mai bun unsprezece. Si nu este marcatorul Marian Danciu, ci Vladimir…

- Andrei Artean l-a ridicat in slavi pe Constantin Budescu dupa ce decarul Farului i-a centrat perfect la gol! Fotbalistul de la Farul Constanța a vorbit și despre convocarea la echipa naționala! Partida de la Ovidiu a contat pentru etapa cu numarul 16 a Ligii 1! Meciul campioanei en-titre a fost in format…

- Sergiu Buș, atacantul lui Poli Iași, a explicat ce s-a intamplat in cea mai controversata faza a meciului cu FCU Craiova, incheiat 1-1. In minutul 66 al disputei din Copou, Leo Lacroix și Sergiu Buș au luptat pentru balon la marginea careului de 16 metri oltean. Fundașul lui FCU Craiova a incercat…

- Etapa a sasea a Superligii feminine de fotbal i a adus o victorie la scor echipei Farul Constanta, care a dispus cu 5 0 2 0 de ACS Tg. Mures 1898, intr o partida jucata la Ovidiu. Pentru echipa de pe litoral au marcat Deca 4, 70 , Laiu 19, 57 si Istrate 69 .Echipa feminina a Farului si a continuat parcursul…