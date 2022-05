Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de articole de lux Chanel ar putea extinde la alte produse precum si la mai multe tari limitele introduse cu privire la numarul de genti de lux Classic Flap pe care le poate achizitiona un singur client, in contextul in care grupul francez vrea sa isi creasca controlul asupra distributiei…

- Producatorul de petrol detinut de stat Saudi Aramco a raportat duminica o crestere de aproape 82% a profitului net in primul trimestru, in linii mari in conformitate cu prognozele analistilor, datorita preturilor ridicate ale petrolului, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Producatorul chinez de drone DJI Technology a anunțat ca va suspenda temporar vanzarile in Rusia și Ucraina pentru a se asigura ca produsele sale nu sunt folosite in lupta, informeaza Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Preturile petrolului au urcat marti cu aproape 6% din cauza declinului productiei din Rusia la nivelul unui minim atins in 2020, si a unui avertisment facut luni de OPEC potrivit caruia va fi imposibil sa se inlocuiasca potentialele pierderi de aprovizionare din Rusia, transmite Reuters preluat de…

- Producatorul chinez de drone DJI a dezmintit acuzatiile ca aparatele sale sunt folosite de militarii rusi in Ucraina, transmite luni Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Daimler Truck, cel mai mare producator global de camioane si autobuze, a anuntat joi ca se asteapta ca preturile ridicate la materiile prime sa duca la majorari de preturile ale produselor sale in 2022, dar estimeaza un impact limitat in urma evenimentelor din Ucraina, transmite Reuters. Fii…

- Producatorul american de medicamente Merck and Co a declarat miercuri ca nu va mai face investitii in Rusia, dar ca va continua sa furnizeze tarii medicamente si vaccinuri care salveaza vieti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Producatorul auto francez Renault a anuntat vineri ca saptamana viitoare va suspenda activitatea fabricii sale din Moscova din cauza "schimbarilor fortate in actualele rute logistice", care provoaca deficit de componente, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…