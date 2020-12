GATA cu IMPOZITAREA! Ce s-ar putea întâmpla cu salariul minim din România Eliminarea impozitarii salariulu i minim nu poate fi facuta pentru ca presupune un cost enorm, a declarat Laurian Lungu, fondator al think tank-ului de economie aplicata Consilium Policy Advisers Group (CPAG), la un eveniment online organizat de Confederatia Patronala Concordia. "Cei care sunt angajati la salarii reduse au o povara fiscala mai ridicata decat media UE. Nu este cu mult mai mult, dar este putin peste media UE. Sigur ca se poate gasi si o asemenea solutie in viitor, dar nu o faci acum cand, practic, ai un deficit bugetar de 10% din PIB si in programul USR, daca te uiti la justificare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

